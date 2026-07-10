Chronique culturelle

Après leurs blockbusters de l'univers Marvel, Anthony et Joe Russo vont signer un tout nouveau film, Mon ami Willy, qui reprendra l'histoire de ce film à succès paru en 1993.
Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix en discuter vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«En 2010, on a tenté de nous offrir "Mon ami Willy 4". Ça a été, je vous dirais, un flop. Et là, ils veulent retracer un peu l'histoire du premier volet qui a marqué de nombreuses personnes.»
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