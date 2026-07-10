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Chronique culturelle

Une nouvelle version du film «Mon ami Willy» à venir

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 08:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Une nouvelle version du film «Mon ami Willy» à venir
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Après leurs blockbusters de l'univers Marvel, Anthony et Joe Russo vont signer un tout nouveau film, Mon ami Willy, qui reprendra l'histoire de ce film à succès paru en 1993.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix en discuter vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«En 2010, on a tenté de nous offrir "Mon ami Willy 4". Ça a été, je vous dirais, un flop. Et là, ils veulent retracer un peu l'histoire du premier volet qui a marqué de nombreuses personnes.»

Anaïs Guertin-Lacroix

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