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Opération sans autorisation du gouvernement

GetTransfer.com: un service de transport «complètement illégal» au Québec

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juillet 2026 16:31

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
GetTransfer.com: un service de transport «complètement illégal» au Québec
GetTransfer.com opère de façon illégale au Québec / La Presse Canadienne

L'entreprise GetTransfer.com, une plateforme numérique de transport rémunéré d'envergure internationale, opère de manière totalement illégale au Québec, n'ayant obtenu aucune autorisation gouvernementale pour offrir ses services.

Basée à Chypre et fondée par un ressortissant russe, l'application permet à n'importe qui de s'inscrire comme chauffeur sans qu'aucune vérification de permis de conduire, de qualifications ou d'antécédents criminels ne soit effectuée, ce qui expose les passagers à d'importants risques de sécurité.

GetTransfer fait également l'objet de nombreuses plaintes de la part de chauffeurs québécois qui n'ont jamais été rémunérés pour leurs courses, des impayés totalisant parfois entre 2 000 $ et 8 000 $ US.

Bien que la Commission des transports du Québec ou la SAAQ prévoient des sanctions sévères pour ce type d'infraction, les recours juridiques s'avèrent extrêmement complexes à mener à l'international, rendant ainsi difficile la protection et l'indemnisation des chauffeurs et usagers locaux.

Écoutez le journaliste au Devoir, Sébastien Tanguay, présenter le résultat de son enquête au micro de Catherine Brisson.

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