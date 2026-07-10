Opération sans autorisation du gouvernement

L'entreprise GetTransfer.com, une plateforme numérique de transport rémunéré d'envergure internationale, opère de manière totalement illégale au Québec, n'ayant obtenu aucune autorisation gouvernementale pour offrir ses services.

Basée à Chypre et fondée par un ressortissant russe, l'application permet à n'importe qui de s'inscrire comme chauffeur sans qu'aucune vérification de permis de conduire, de qualifications ou d'antécédents criminels ne soit effectuée, ce qui expose les passagers à d'importants risques de sécurité.

GetTransfer fait également l'objet de nombreuses plaintes de la part de chauffeurs québécois qui n'ont jamais été rémunérés pour leurs courses, des impayés totalisant parfois entre 2 000 $ et 8 000 $ US.

Bien que la Commission des transports du Québec ou la SAAQ prévoient des sanctions sévères pour ce type d'infraction, les recours juridiques s'avèrent extrêmement complexes à mener à l'international, rendant ainsi difficile la protection et l'indemnisation des chauffeurs et usagers locaux.

Écoutez le journaliste au Devoir, Sébastien Tanguay, présenter le résultat de son enquête au micro de Catherine Brisson.