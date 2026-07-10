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Un courtier immobilier décortique le phénomène

Comment l’intelligence artificielle trompe-t-elle les acheteurs immobiliers?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juillet 2026 15:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Comment l’intelligence artificielle trompe-t-elle les acheteurs immobiliers?
Comment l’intelligence artificielle trompe-t-elle les acheteurs immobiliers ? / Andrey Popov/Adobe Stock

Trouver un appartement ou une maison à son goût et dans ses prix relève déjà du parcours du combattant, mais l’arrivée massive de l’intelligence artificielle (IA) complique maintenant les visites.

Le courtier immobilier Younès El Moustir constate que de plus en plus de clients se font flouer par des images trompeuses de leur futur logement.

Actuellement, le cadre légal entourant l’usage de l’IA en immobilier demeure totalement flou au Québec.

Écoutez à ce sujet le courtier immobilier Younès El Moustir, ce vendredi au Québec maintenant.

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