La Société de développement commercial du Village souhaite adopter un projet d'expansion commerciale, au grand désarroi de plusieurs commerçants situés sur la rue Ontario.

L'objectif est de tripler le nombre de ses membres. Cette proposition suscite toutefois la controverse chez plusieurs propriétaires de commerces.

Écoutez Antonin Mousseau-Rivard, cofondateur et chef du restaurant Le Mousso, présenter son point de vue sur ce projet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.