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Format des véhicules grandissant

Offre automobile au Québec: «Bigger is better» - Luc-Olivier Chamberland

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Entendu dans

Le midi

le 8 juillet 2026 14:59

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Offre automobile au Québec: «Bigger is better» - Luc-Olivier Chamberland
La tendance nord-américaine demeure orientée vers les gros véhicules / The Associated Press

Le marché de l'automobile électrique connaît d'importants ajustements au Québec, marqués par des baisses de prix chez plusieurs constructeurs et le maintien de subventions gouvernementales incitatives.

Pourtant, la tendance nord-américaine demeure fermement orientée vers les gros véhicules, une réalité dictée par la rentabilité des constructeurs et des normes de sécurité de plus en plus strictes.

Bien que les Québécois conservent une affection pour les petites voitures, les constructeurs imposent des formats de plus en plus volumineux, répondant aussi à une quête de confort des consommateurs.

Écoutez le journaliste automobile chez Ecoloauto.com, Luc-Olivier Chamberland, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le midi.

Autres sujets abordés:

  • La Fiat Topolino: proposée à 13 995 $ US, cette minimachine s'apparente à une voiturette de golf de luxe;
  • La Honda New Essential: elle s'établit comme l'une des options d'entrée de gamme les moins chères au Canada;
  • Voitures électriques chinoises: Malgré l'intérêt des médias, aucune homologation de marque chinoise n'est attendue avant 2027.

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