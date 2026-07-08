Format des véhicules grandissant

Le marché de l'automobile électrique connaît d'importants ajustements au Québec, marqués par des baisses de prix chez plusieurs constructeurs et le maintien de subventions gouvernementales incitatives.

Pourtant, la tendance nord-américaine demeure fermement orientée vers les gros véhicules, une réalité dictée par la rentabilité des constructeurs et des normes de sécurité de plus en plus strictes.

Bien que les Québécois conservent une affection pour les petites voitures, les constructeurs imposent des formats de plus en plus volumineux, répondant aussi à une quête de confort des consommateurs.

Écoutez le journaliste automobile chez Ecoloauto.com, Luc-Olivier Chamberland, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le midi.

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