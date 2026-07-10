À l'occasion de sa chronique historique, Biz retrace le parcours de Wolfred Nelson, une figure hors norme de la rébellion des Patriotes de 1837-1838.

Fils d'un officier de la marine britannique et issu d'une famille protestante, rien ne prédestinait ce médecin de Montréal à épouser la cause des Canadiens français, qu'il a connus durant la guerre anglo-américaine de 1812.

Devenu député en 1827, Nelson se radicalise face au refus de l'Angleterre d'accorder un gouvernement responsable. Surnommé le «Loup rouge», il s'improvise général lors de la bataille de Saint-Denis, menant les Patriotes à la victoire avant de connaître l'exil aux Bermudes.

Écoutez le chroniqueur Biz raconter ce pan de notre histoire, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.