 Aller au contenu
Chronique historique

Wolfred Nelson: le destin fascinant du «Loup rouge» des Patriotes

par 98.5

0:00
7:44

Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 08:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Wolfred Nelson: le destin fascinant du «Loup rouge» des Patriotes
Sébastien Fréchette (Biz) / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique historique, Biz retrace le parcours de Wolfred Nelson, une figure hors norme de la rébellion des Patriotes de 1837-1838.

Fils d'un officier de la marine britannique et issu d'une famille protestante, rien ne prédestinait ce médecin de Montréal à épouser la cause des Canadiens français, qu'il a connus durant la guerre anglo-américaine de 1812.

Devenu député en 1827, Nelson se radicalise face au refus de l'Angleterre d'accorder un gouvernement responsable. Surnommé le «Loup rouge», il s'improvise général lors de la bataille de Saint-Denis, menant les Patriotes à la victoire avant de connaître l'exil aux Bermudes.

Écoutez le chroniqueur Biz raconter ce pan de notre histoire, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Boscoville: «On aidait les jeunes à trouver leur identité» -Annie Fournier
L'effet Lavallée
Boscoville: «On aidait les jeunes à trouver leur identité» -Annie Fournier
0:00
21:13
Urgences remplies: «On est occupés» -Le Dr Gilbert Boucher
Le Québec maintenant
Urgences remplies: «On est occupés» -Le Dr Gilbert Boucher
0:00
5:33
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Genèse de Monarque des Indes: «La musique est arrivée en dix minutes»
Rattrapage
Pierre Lapointe invité de Raconte moi ta chanson
Genèse de Monarque des Indes: «La musique est arrivée en dix minutes»
Claudia Larochelle fait ses recommandations de lecture
Rattrapage
Pour profiter de l'été
Claudia Larochelle fait ses recommandations de lecture
Quelques suggestions d'activités et d'événements pour cet été
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques suggestions d'activités et d'événements pour cet été
Acquisitions de taille chez les Roses: «Un bon timing pour ces deux joueuses»
Rattrapage
Soccer féminin
Acquisitions de taille chez les Roses: «Un bon timing pour ces deux joueuses»
Véhicules abordables: «Il va y en avoir, mais pas tout de suite»
Rattrapage
Arrivée des voitures chinoises au Canada
Véhicules abordables: «Il va y en avoir, mais pas tout de suite»
Projet d'expansion jusqu'à Ontario: «On aurait aimé une approche plus humaine»
Rattrapage
Société de développement commercial du Village
Projet d'expansion jusqu'à Ontario: «On aurait aimé une approche plus humaine»
Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'unisson au sommet de l'OTAN
Rattrapage
À Ankara
Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'unisson au sommet de l'OTAN
Une nouvelle version du film «Mon ami Willy» à venir
Rattrapage
Chronique culturelle
Une nouvelle version du film «Mon ami Willy» à venir
Terrain de l'usine Goodyear: un projet mixte à Salaberry-de-Valleyfield
Rattrapage
Immobilier
Terrain de l'usine Goodyear: un projet mixte à Salaberry-de-Valleyfield
«Cette visite fait bien l'affaire des dirigeants de l'Arabie Saoudite»
Rattrapage
Mark Carney et les droits de l'Homme
«Cette visite fait bien l'affaire des dirigeants de l'Arabie Saoudite»
«On a un intérêt vital à diversifier nos relations commerciales et sécuritaires»
Rattrapage
Mark Carney à Riyad
«On a un intérêt vital à diversifier nos relations commerciales et sécuritaires»
La WNBA à Montréal? «Ça peut être une question de temps, il faut être patient»
Rattrapage
Rêver d'une franchise dans la métropole
La WNBA à Montréal? «Ça peut être une question de temps, il faut être patient»
Le choc hypothécaire n'est jamais arrivé
Rattrapage
Chronique économique
Le choc hypothécaire n'est jamais arrivé
Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»
Rattrapage
La question des droits de l'Homme écartée?
Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»