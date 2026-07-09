Air Canada a dévoilé qu'Arko Van der Werff occupera le poste de président et chef de la direction d'ici la fin de janvier 2027.

Il possède une expérience de 25 ans dans le domaine de l'aviation et était jusqu'à maintenant à la tête de Scandinavian Airlines.

Le transporteur aérien indique avoir arrêté son choix après une vaste recherche mondiale du meilleur candidat en fonction de certains critères, dont la capacité de s'exprimer en français.

Écoutez John Gradek, ancien cadre chez Air Canada et professeur en gestion de l’aviation à l’Université McGill, faire le point à Cantin le matin jeudi.