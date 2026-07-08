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Détournement de fonds publics

Un lancement de campagne houleux pour Marine Le Pen en France

par 98.5

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11:52

Entendu dans

Le midi

le 8 juillet 2026 13:53

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Un lancement de campagne houleux pour Marine Le Pen en France
Un lancement de campagne houleux pour Marine Le Pen en France / Michel Euler / The Associated Press

La numéro un du Rassemblement national en France a tenté de lancer sa campagne à l'élection présidentielle mercredi, mais elle n'a finalement pu le faire, alors qu'elle a été accueillie par deux rassemblements qui l'ont empêché d'accéder au marché qui devait accueillir son lancement.

À l'occasion de sa une première sortie, elle a ainsi eu beaucoup de mal à rejoindre ses militants.

Écoutez le journaliste à Paris, Thomas Schnell, aborder le tout, mercredi midi, avec les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Il explique que Marine Le Pen fait appel du verdict de culpabilité pour détournement de fonds publics prononcé contre elle et que, pendant l'attente, elle est libre de faire campagne pour l'élection de 2027.

Il note toutefois que ses frasques judiciaires ont cependant un bon effet sur les intentions de vote, alors que Marine Le Pen recueille la faveur d'environ 36% des Français pour le premier tour de la présidentielle.

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