Selon Donald Trump

Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran ne tient plus, selon le président Donald Trump.

C'est ce qu'il a déclaré lors du sommet de l'OTAN en Turquie alors que les tensions entre les deux pays ont repris de plus belle au cours des dernières heures.

Les États-Unis ont également rétabli les sanctions économiques sur le pétrole iranien.

Rappelons que le protocole d'accord visant à mettre fin au conflit entre les deux pays avait été signé le 17 juin dernier.

Écoutez l'experte de politique américaine Valérie Beaudoin faire le point, mercredi, à Cantin le matin.