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Plateforme de location entre particuliers

«Il y a moyen de rentabiliser le 95% de temps où tu n'utilises pas ton auto»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 9 juillet 2026 07:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
«Il y a moyen de rentabiliser le 95% de temps où tu n'utilises pas ton auto»
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Avez-vous déjà songé à louer votre voiture à des inconnus lorsque vous ne l’utilisez pas?

C’est le genre de service que propose la plateforme Turo, de plus en plus populaire en Amérique du Nord.

On estime que les personnes qui proposent leur voiture en location peuvent générer jusqu’à 657 dollars de revenus par mois.

Les seuls points négatifs à ce système qui semble très avantageux sont la tarification dynamique appliquée lors des périodes de forte demande à la personne qui emprunte l'auto et l’augmentation du kilométrage et de l’usure du véhicule.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser le tout, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

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