Projet estimé à 24 milliards de dollars

L'entreprise de construction navale allemande, TKMS, pourrait se tourner vers l'entreprise Marmen de Trois-Rivières dans le cadre du mégacontrat fédéral de fabrication de sous-marins.

Ce projet d'envergure, estimé à plus d'une vingtaine de milliards de dollars, nécessitera l'agrandissement des installations locales de Marmen dès 2027 pour accueillir les imposantes structures.

Cette opportunité historique pourrait générer environ 500 emplois et dynamiser l'économie régionale.

Écoutez la journaliste Catherine Saint-Laurent, du 106.9, Mauricie faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.