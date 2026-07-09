L'icône britannique de la musique, Bonnie Tyler, est décédée au Portugal à l'âge de 75 ans à la suite de complications liées à une chirurgie.

Connue pour son timbre de voix unique et sablonneux, l'artiste, de son vrai nom Gaynor Hopkins, a marqué l'histoire de la musique avec son succès planétaire Total Eclipse of the Heart.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix commenter le décès de la chanteuse, jeudi, à Cantin le matin.

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