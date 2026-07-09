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Un dossier fascinant du Wall Street Journal

«Mark Carney, le rempart du monde occidental devant Donald Trump»

par 98.5

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23:02

Entendu dans

Cantin le matin

le 9 juillet 2026 06:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
«Mark Carney, le rempart du monde occidental devant Donald Trump»
Philippe Cantin / Cogeco Média

Un dossier fascinant du Wall Street Journal met en lumière le rôle stratégique du premier ministre canadien Mark Carney, perçu comme un rempart de l'alliance occidentale face à l'hostilité et aux pressions du président américain Donald Trump.

Héritant d’une relation canado-américaine en pleine crise, le premier ministre a notamment dû composer avec les menaces de Trump de remettre en question le traité frontalier de 1908.

Face à cette situation, Carney a lancé une vaste évaluation confidentielle révélant la dépendance critique du Canada envers les États-Unis.

Pour contrer ce risque stratégique, il s'est donné pour mission de convaincre les Européens, notamment le président français Emmanuel Macron, de mettre fin à leur propre dépendance envers Washington en investissant massivement dans leurs infrastructures et technologies.

L'article présente ainsi le premier ministre canadien comme l'un des principaux architectes de cette réorientation stratégique et, d'une certaine façon, comme le rempart du monde occidental devant Donald Trump.

Écoutez Philippe Cantin faire le point, jeudi, dans son tour d'horizon.

Autres sujets abordés

  • Décès de la chanteuse Bonnie Tyler;
  • Reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis;
  • Explosion des coûts des rénos à la basilique Notre-Dame;
  • Projet de pipeline entre l'Alberta et l'Ontario;
  • Poursuites judiciaires après des propos racistes envers Kylian Mbappé;
  • Inquiétudes autour de l'avenir du parc Jarry.

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