Le Comité international olympique bouscule le programme des Jeux d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises avec l'arrivée historique du ski freeride et du patinage artistique synchronisé.

Récemment sacrée vice-championne du monde sur le circuit professionnel, la skieuse de bosses Justine Dufour-Lapointe pourrait ainsi être tentée de faire un retour olympique inattendu à l’âge de 32 ans dans cette discipline extrême.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf, mercredi, à Cantin le matin.

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