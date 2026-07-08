Le Comité international olympique bouscule le programme des Jeux d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises avec l'arrivée historique du ski freeride et du patinage artistique synchronisé.
Récemment sacrée vice-championne du monde sur le circuit professionnel, la skieuse de bosses Justine Dufour-Lapointe pourrait ainsi être tentée de faire un retour olympique inattendu à l’âge de 32 ans dans cette discipline extrême.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf, mercredi, à Cantin le matin.
Autres sujets abordés
- Une discipline historique ne sera plus au programme des Jeux d'hiver à partir de 2030;
- La Russie fera un retour «progressif» dans les compétitions olympiques.