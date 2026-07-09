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Tennis

Arthur Fery: le nouveau héros de Wimbledon

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 9 juillet 2026 05:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Arthur Fery: le nouveau héros de Wimbledon
Arthur Fery fait tourner les têtes au All England Club. / (AP Photo/Brian Inganga)

Le parcours Cendrillon du Britannique Arthur Fery à Wimbledon est sur toutes les lèvres.

Né en banlieue parisienne, le tennisman de 23 ans a grandi à quelques minutes du All England Club.

Alors qu'il occupait le 114e rang mondial à la mi-juin, il a obtenu un laissez-passer pour le tournoi et s'est qualifié pour le carré d'as en battant l'Italien Flavio Cobolli en trois manches de 6-4, 7-6 et 6-0.

Il devient ainsi le premier bénéficiaire d'une invitation à atteindre les demi-finales de Wimbledon depuis Goran Ivanisevic en 2001.

Fils du multimillionnaire et homme d'affaires Loïc Fery, Arthur a également fait face à des commentaires parfois durs sur les réseaux sociaux en raison de la fortune de sa famille. 

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf à ce sujet, jeudi, à Cantin le matin.

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