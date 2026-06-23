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Besoin d'un nouveau stade

L'avenir du tennis d'élite à Montréal est en péril

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juin 2026 19:36

Avec

Hugues Léger
Hugues Léger
Éric Hoziel
L'avenir du tennis d'élite à Montréal est en péril
Hugues Léger / Cogeco Média

Le maintien de Montréal parmi l'élite mondiale du tennis passe inévitablement par la modernisation de ses infrastructures. C'est ce qu'affirme le directeur général de Tennis Montréal, Hugues Léger.

Devenu vétuste malgré de multiples rénovations depuis 1969, le stade IGA ne répond plus aux exigences imposées dès 2026 pour conserver son statut de tournoi Masters 1000. Ce dernier accueille plus de 290 000 visiteurs annuellement.

Le projet actuel vise à remplacer l'amphithéâtre vieillissant par un stade moderne et multifonctions de 15 000 places, exploitable sur trois saisons pour des concerts et d'autres événements majeurs.

Écoutez Hughes Léger aborder le sujet, mardi, au micro d'Éric Hoziel

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