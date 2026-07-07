La pression citoyenne s'est intensifiée à Québec pour sécuriser le réseau routier à la suite de récents accidents survenus dans la région de la Capitale-Nationale.

L'organisme Accès transports viables réclame des infrastructures concrètes.

En réponse, le maire Bruno Marchand a annoncé que la Ville procédera finalement à de nouveaux aménagements, incluant l'ajout de pistes cyclables, le passage de rues à sens unique et l'élargissement de trottoirs pour forcer les automobilistes à ralentir.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Félix-Antoine Bétil faire le point, mardi, au Québec maintenant.