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À Québec

Aménagements routiers: Bruno Marchand veut faire la «guerre aux accidents»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 juillet 2026 16:32

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Aménagements routiers: Bruno Marchand veut faire la «guerre aux accidents»
Catherine Brisson / Cogeco Média

La pression citoyenne s'est intensifiée à Québec pour sécuriser le réseau routier à la suite de récents accidents survenus dans la région de la Capitale-Nationale.

L'organisme Accès transports viables réclame des infrastructures concrètes.

En réponse, le maire Bruno Marchand a annoncé que la Ville procédera finalement à de nouveaux aménagements, incluant l'ajout de pistes cyclables, le passage de rues à sens unique et l'élargissement de trottoirs pour forcer les automobilistes à ralentir.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Félix-Antoine Bétil faire le point, mardi, au Québec maintenant.

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