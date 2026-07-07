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Marc Messier, dans Lance et compte

«Le talent, c'était invraisemblable: Marc était généreux» -Réjean Tremblay

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 juillet 2026 16:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Le talent, c'était invraisemblable: Marc était généreux» -Réjean Tremblay
Marc Messier et Marina Orsini, lauréats au Gala Artis, en 2010, / PC/Graham Hughes

À la télévision, avant La petite vie, avant Les Boys, il y a eu Lance et compte et le personnage de Marc Gagnon campé par Marc Messier.

Écoutez Réjean Tremblay parler de ses souvenirs de Marc Messier et de sa rencontre avec lui avant le tournage de Lance et compte, en compagnie de Catherine Brisson et de Stéphae Leclair

Marc Messier est décédé à l'âge de 78 ans. Au petit écran, le public québécois l'a connu pour son rôle de Marc Gagnon dans Lance et compte, une série marquante créée il y a 40 ans par Réjean Tremblay.

Tremblay admet que Guy Lafleur a été l'inspiration du personnage de Marc Gagnon que Messier s'est approprié avec aisance.

L'auteur parle de l'impact culturel de Messier et il souligne sa générosité, notamment quand il a sauvé les meubles lors du tournage de la troisième saison de Lance et compte, son talent et son influence sur le milieu sportif.

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