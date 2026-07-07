Décès de Marc Messier

Le monde culturel québécois est en deuil à la suite de l'annonce du décès inattendu du comédien Marc Messier, survenu à l'âge de 78 ans.

Véritable pilier de la scène et de la télévision, il a profondément marqué l'imaginaire collectif avec ses performances mémorables dans Les Boys, Lance et compte, ainsi que par son rôle iconique de Réjean Pinard dans la série culte La petite vie.

Écoutez le réalisateur de La petite vie, Pierre Séguin, rendre un dernier hommage à son ami, mardi, lors du Québec maintenant.