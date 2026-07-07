Les membres de l’OTAN sont présentement en Turquie. La réunion est marquée par la menace de retrait de Donald Trump.

Écoutez à ce sujet l'analyste Ferry de Kerckhove au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés;

On parle de la position ambigüe des États-Unis et de l’importance stratégique de la Turquie, et ce, malgré le régime autoritaire d’Erdogan;

Le rôle incontournable de la Turquie au sein de l’OTAN, malgré les critiques sur les droits de la personne et la liberté d’expression;

On évoque les tensions avec la Russie et la vente controversée de F35 à la Turquie.