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Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane

Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 7 juillet 2026 à 11:21

Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier
Des milliers de policiers ont défilé pour rendre hommage à Mohamed Lamine Benredouane. / Cogeco Nouvelles / Any Guillemette

À écouter

Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Any Guillemette
Any Guillemette
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7:07

5 000 policiers et proches de la communauté policière ont défilé mardi dans les rues de Montréal en hommage à l’agent Mohamed Lamine Ben Redouane, tué lors de la fusillade de Côte-des-Neiges le 22 juin dernier.

Une cérémonie protocolaire aura lieu par la suite au Centre Bell, où plusieurs dignitaires prendront la parole pour l’occasion.

La première ministre Christine Fréchette, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ou encore le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, sont attendus.

Une lettre écrite par la partenaire de Mohamed Lamine Ben Redouane, grièvement blessée lors de la fusillade, sera aussi lue sur scène.

Plus tôt, le chef de la police de Montréal a parlé au nom de ses agents, encore ébranlés par les événements.

«La force du SPVM, et ça l'a toujours été, c'est qu'on est extrêmement résilients. On a une force policière qui rebondit rapidement et reprend ses forces. D'ailleurs, Mohamed aurait beaucoup, beaucoup aimé qu'on réagisse de cette manière-là.»

Fady Dagher

Ce moment difficile est jugé comme nécessaire pour toute la communauté policière affectée par la mort de l’un des leurs.

«Il y a des directeurs de police retraités qui vont être présents, des familles de policiers décédés, qui vont être là aussi pour dire “Regardez, on est ensemble”. Fait que, oui, ça va être émouvant aujourd'hui, ça va être dur.»

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure

La cérémonie protocolaire débutera à 12 h 30 au Centre Bell. Suivez notre couverture tout au long de la journée.

À écouter

«Il ne faut pas sous-estimer la valeur de cette journée-là pour les policiers»

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
8:24

À écouter

«On a des émotions à vivre, derrière chaque uniforme il y a des humains»

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
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