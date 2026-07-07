Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane

5 000 policiers et proches de la communauté policière ont défilé mardi dans les rues de Montréal en hommage à l’agent Mohamed Lamine Ben Redouane, tué lors de la fusillade de Côte-des-Neiges le 22 juin dernier.

Une cérémonie protocolaire aura lieu par la suite au Centre Bell, où plusieurs dignitaires prendront la parole pour l’occasion.

La première ministre Christine Fréchette, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ou encore le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, sont attendus.

Une lettre écrite par la partenaire de Mohamed Lamine Ben Redouane, grièvement blessée lors de la fusillade, sera aussi lue sur scène.

Plus tôt, le chef de la police de Montréal a parlé au nom de ses agents, encore ébranlés par les événements.