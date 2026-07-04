Donald Trump était au sommet du mont Rushmore vendredi pour prononcer un discours à la veille du 250e anniversaire des États-Unis et lancer les festivités de ce grand événement.

Le président américain a notamment, lors de cette allocution, accusé la gauche américaine d'être communiste.

Écoutez Ferry de Kerckhove en discuter samedi lors de sa chronique internationale au micro de l’animateur Jean-François Baril.