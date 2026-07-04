Donald Trump était au sommet du mont Rushmore vendredi pour prononcer un discours à la veille du 250e anniversaire des États-Unis et lancer les festivités de ce grand événement.
Le président américain a notamment, lors de cette allocution, accusé la gauche américaine d'être communiste.
Écoutez Ferry de Kerckhove en discuter samedi lors de sa chronique internationale au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«C'est une grande division dans un pays qui célèbre son 250ᵉ anniversaire. C'est ça qui m'inquiète. Et en plus, Trump continue de se soulever la possibilité d'un troisième mandat. Je n'y crois pas, mais ça déstabilise. Donc, tout ça est assez inquiétant. Ce climat de division profonde aux États-Unis arrive au moment où ce n'est vraiment pas le moment d'avoir une division dans le monde, compte tenu de ce qui se passe en Chine, en Russie, en Ukraine et ailleurs, et en Afrique où personne ne s'en occupe.»