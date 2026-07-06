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«Divorces gris»

Pourquoi les couples aînés se séparent-ils plus qu’il y a trente ans?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 6 juillet 2026 10:09

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Pourquoi les couples aînés se séparent-ils plus qu’il y a trente ans?
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Une nouvelle tendance émerge chez les personnes âgées alors que les couples mariés depuis des dizaines d’années prennent de plus en plus la décision de divorcer.

Le taux de séparation chez les aînés a triplé au cours des trente dernières années.

Plusieurs causes permettent d’expliquer ces choix, notamment l’autonomie financière plus accessible chez les femmes, l’augmentation de l’espérance de vie ou encore le détachement émotionnel.

Écoutez la psychologue Myriam Gauvreau expliquer ce phénomène, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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