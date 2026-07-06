«Divorces gris»

Une nouvelle tendance émerge chez les personnes âgées alors que les couples mariés depuis des dizaines d’années prennent de plus en plus la décision de divorcer.

Le taux de séparation chez les aînés a triplé au cours des trente dernières années.

Plusieurs causes permettent d’expliquer ces choix, notamment l’autonomie financière plus accessible chez les femmes, l’augmentation de l’espérance de vie ou encore le détachement émotionnel.

Écoutez la psychologue Myriam Gauvreau expliquer ce phénomène, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.