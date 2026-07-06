Vêtements et accessoires de pêche Hooké

La marque de vêtements et accessoires de plein air, Hooké, connait un succès retentissant à l'international, particulièrement au Japon.

Fondée au Québec en 2012, l’entreprise a su charmer le marché et les adeptes japonais grâce à son héritage canadien distinctif, ses vêtements durables et écoresponsables, ainsi que son histoire ancrée dans la pêche aux saumons atlantiques en Gaspésie.

Écoutez le PDG de Hooké, Fred Campbell, faire le point sur cette expansion internationale, ce lundi, au micro de Catherine Brisson.