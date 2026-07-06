Soul Fest 2026

C'est bientôt le Soul Fest, qui aura lieu du 9 au 12 juillet. Sylvie Desgroseillers et Nino Flamenco en seront de la partie.

Écoutez Sylvie Desgroseillers et son fils, Nico Flamenco, en compagnie de Catherine Brisson.

Sylvie Desgroseilliers et son fils Nino Flamenco préparent leur participation au Soul Fest Montréal 2024, qui se tient du 9 au 12 juillet à l’église Saint James.

Nino, avec son groupe Nino Electric Soul, y donnera un spectacle, accompagné de Sylvie en invitée, et prépare un deuxième EP après Past. La discussion aborde leurs parcours, l’influence du gospel, du funk et du néo soul, ainsi que le spectacle Tina Live en tournée au Québec jusqu’en novembre.