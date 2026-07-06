Pour souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, un grand spectacle gratuit intitulé Feu sacré se tiendra le samedi 1er août prochain à 21h sur l'Esplanade du Parc olympique.

L'événement mettra en vedette le rappeur Loud, qui interprétera notamment sa nouvelle chanson thématique D'où je viens, ainsi que Robert Charlebois, Dubmatique et Ariane Moffatt, qui s'uniront pour chanter la métropole.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair révéler tous les détails de ce grand spectacle, lundi, au Québec maintenant.

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