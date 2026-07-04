Huitième de finale au mondial de soccer

Le Canada, qui s’est rendu en huitième de finale à la Coupe du monde de la FIFA, fera face au Maroc samedi après-midi.
Écoutez Wandrille Lefèvre, ancien joueur de l’Impact de Montréal, mettre la table pour cette rencontre historique pour le Canada samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«C'est sûr que, peut-être pour la première fois du tournoi, les Canadiens vont faire face à un adversaire clairement le favori, qui va leur proposer un foot qu'ils n'ont pas encore vu. Maintenant, le Maroc affrontera pour la première fois du tournoi, une équipe émergente, qui met le plus de volume de course sur l'ensemble des matchs qu'elle a affronté, avec une discipline tactique et un volume de jeu et un impact physique. Toutes ces composantes font en sorte que le Maroc est favori, mais il y a une carte à jouer.»