Tour du Québec

Une commission consultative mise sur pied par l’administration Marchand s’est penchée sur la possibilité de rendre le Vieux-Québec entièrement piéton.
Écoutez Jacques Martin du FM93 brosser le portrait de la situation samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«La conseillère municipale Mélissa Coulombe-Leduc était sur nos ondes vendredi et elle avançait que, l'idée, c'était de poser un diagnostic, que la décision n'était pas prise.»
Autre sujet abordé:
- Une grosse semaine de candidatures en Estrie en vue de l’élection provinciale de cet automne.