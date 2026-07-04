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Tour du Québec

Le Vieux-Québec pourrait-il devenir 100% piéton?

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Entendu dans

Signé l'été

le 4 juillet 2026 09:09

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Steve Roy
Steve Roy

et autres

Le Vieux-Québec pourrait-il devenir 100% piéton?
Jean-François Baril / Cogeco Média

Une commission consultative mise sur pied par l’administration Marchand s’est penchée sur la possibilité de rendre le Vieux-Québec entièrement piéton.

Écoutez Jacques Martin du FM93 brosser le portrait de la situation samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«La conseillère municipale Mélissa Coulombe-Leduc était sur nos ondes vendredi et elle avançait que, l'idée, c'était de poser un diagnostic, que la décision n'était pas prise.»

Jacques Martin

Autre sujet abordé: 

  • Une grosse semaine de candidatures en Estrie en vue de l’élection provinciale de cet automne.

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