La chanteuse Madonna a récemment fait paraître son tout nouvel album, Confessions II, la suite de l’album Confessions, qui avait été encensé par la critique en 2005.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée en discuter samedi au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«C'est le meilleur depuis Confessions. On est vraiment dans de la musique de party, de la musique festive, on se sent dans des clubs. Il y a même des sonorités qui font penser un peu années 80. Cet album-là me donne le goût d'aller la revoir en spectacle quand elle reviendra bien sûr.»