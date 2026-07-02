L'humoriste québécoise Pascale Marineau animera le spectacle interactif Défis déjantés, conçu par la compagnie londonienne Three Legged Race, dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque.

Ce spectacle mélange improvisation, performance circassienne et jeux loufoques inspirés d'émissions des années 1990 telles que La guerre des clans ou The Price is Right, où les spectateurs sont invités à monter sur scène.

Écoutez Pascale Marineau donner un avant-goût du spectacle, jeudi, à Cantin le matin.

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