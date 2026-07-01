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Message vidéo publié pour l'occasion

Fête du Canada : le premier ministre Mark Carney fait un appel à l'unité

par 98.5 | Modifié le 1er juillet 2026 à 13:15

Fête du Canada : le premier ministre Mark Carney fait un appel à l'unité
La fête du Canada est célébrée cette année en pleine montée des mouvements indépendantistes. / Justin Tang / La Presse canadienne

La fête du Canada est célébrée cette année en pleine montée des mouvements indépendantistes. Tant au Québec qu’en Alberta, les discussions au sujet de la séparation du pays ont pris de l’ampleur ces derniers mois.

Dans son message vidéo publié à l’occasion de la fête du Canada, le premier ministre Mark Carney a lancé un appel à l’unité.

À écouter

Mark Carney fait un appel à l'unité

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Une 1re pour Mme Arbour 

La nouvelle gouverneure générale, Louise Arbour, célèbre sa première fête du Canada en tant que représentante du roi.

Dans un message officiel, Mme Arbour a déclaré avoir toujours été très fière de se présenter comme Canadienne dans les pays où elle a travaillé.

Elle a fait valoir que le Canada est un pays qui excelle dans de nombreux domaines, mais qui est conscient des défis à venir.

À écouter

Mme Arbour souligne l'excellence et les défis du Canada

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