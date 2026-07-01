Message vidéo publié pour l'occasion

La fête du Canada est célébrée cette année en pleine montée des mouvements indépendantistes. Tant au Québec qu’en Alberta, les discussions au sujet de la séparation du pays ont pris de l’ampleur ces derniers mois.
Dans son message vidéo publié à l’occasion de la fête du Canada, le premier ministre Mark Carney a lancé un appel à l’unité.
Une 1re pour Mme Arbour
La nouvelle gouverneure générale, Louise Arbour, célèbre sa première fête du Canada en tant que représentante du roi.
Dans un message officiel, Mme Arbour a déclaré avoir toujours été très fière de se présenter comme Canadienne dans les pays où elle a travaillé.
Elle a fait valoir que le Canada est un pays qui excelle dans de nombreux domaines, mais qui est conscient des défis à venir.