Message vidéo publié pour l'occasion

La fête du Canada est célébrée cette année en pleine montée des mouvements indépendantistes. Tant au Québec qu’en Alberta, les discussions au sujet de la séparation du pays ont pris de l’ampleur ces derniers mois.

Dans son message vidéo publié à l’occasion de la fête du Canada, le premier ministre Mark Carney a lancé un appel à l’unité.