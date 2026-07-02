«L’amour éternel» à 200 000 $

L'experte Ravy Por présente les derniers développements marquants de l'intelligence artificielle.

L'entreprise chinoise UBTECH vient de lancer une gamme de robots humanoïdes ultra-réalistes dotés d'une peau en silicone et de cheveux humains, conçus exclusivement pour converser et briser la solitude.

Vendus entre 25 000 $ et 200 000 $ selon les options, ces androïdes visent les millions de célibataires et d'aînés en Chine.

Écoutez Ravy Por, experte en intelligence artificielle et auteure, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.

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