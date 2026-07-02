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Agrandissement d'urgence du dépotoir de Lachenaie

Enfouissement: «On est un des plus gros générateurs de déchets au monde»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 2 juillet 2026 08:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Enfouissement: «On est un des plus gros générateurs de déchets au monde»
Le site d’enfouissement Lachenaie à Terrebonne, le plus grand du Québec, a reçu une autorisation d’agrandissement temporaire en raison de l’atteinte de sa capacité. / kanvag/ Adobe Stock

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, réagit à la suite de l'autorisation d'agrandissement temporaire du site d'enfouissement de Lachenaie à Terrebonne.

Ce site, le plus grand de la province, reçoit plus de 1,2 million de tonnes de déchets par année.

Il dénonce la dépendance du Québec envers une poignée de méga-sites qui gèrent 80 % des poubelles de la province.

Selon lui, bien que les techniques de confinement atténuent les risques environnementaux, la véritable solution réside dans la réduction à la source de notre surconsommation.

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Il faut bien mettre les déchets quelque part, mais peut-être pas tous au même endroit.»

Karel Ménard

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