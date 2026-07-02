Agrandissement d'urgence du dépotoir de Lachenaie

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, réagit à la suite de l'autorisation d'agrandissement temporaire du site d'enfouissement de Lachenaie à Terrebonne.
Ce site, le plus grand de la province, reçoit plus de 1,2 million de tonnes de déchets par année.
Il dénonce la dépendance du Québec envers une poignée de méga-sites qui gèrent 80 % des poubelles de la province.
Selon lui, bien que les techniques de confinement atténuent les risques environnementaux, la véritable solution réside dans la réduction à la source de notre surconsommation.
Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.
«Il faut bien mettre les déchets quelque part, mais peut-être pas tous au même endroit.»