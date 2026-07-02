Agrandissement d'urgence du dépotoir de Lachenaie

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, réagit à la suite de l'autorisation d'agrandissement temporaire du site d'enfouissement de Lachenaie à Terrebonne.

Ce site, le plus grand de la province, reçoit plus de 1,2 million de tonnes de déchets par année.

Il dénonce la dépendance du Québec envers une poignée de méga-sites qui gèrent 80 % des poubelles de la province.

Selon lui, bien que les techniques de confinement atténuent les risques environnementaux, la véritable solution réside dans la réduction à la source de notre surconsommation.

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.