Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- La stratégie du Cap-Vert contre l'Espagne;
- Un formidable duel entre la Belgique et l'Égypte;
- Un verdict nul entre l'Arabie saoudite et l'Uruguay
- Moïse Bombito a participé à l'entraînement complet du Canada;
- Alphonso Davies s'est essentiellement entraîné en solitaire;
- La Tunisie a congédié son sélectionneur après un revers de 5-1 contre la Suède;
- Le CF Montréal se cherche-t-il un joueur désigné?
Les autres sujets discutés
- LNH: les équipes pourront racheter des contrats dans les prochains joueurs;
- Le repêchage approche à grands pas;
- Un deuxième choix des Canadiens, l'an dernier, est honoré;
- Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov l'emportent en Europe.