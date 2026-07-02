Le match opposant la Belgique au Sénégal s'est terminé dans la controverse au Mondial 2026.

Menant 2-0 jusqu'à la 86e minute, les Sénégalais ont vu les Belges inscrire deux buts en trois minutes pour forcer les prolongations, avant de s'incliner 3-2 à la 125e minute sur une penalité contestée.

La Belgique affrontera les États-Unis en huitièmes de finale à Seattle.

Écoutez la chronique sport de Daphnée Malboeuf, jeudi, à Cantin le matin.

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