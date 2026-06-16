Mbappé, Haaland, Messi

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Tony Marinaro à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- Journée des super vedettes au Mondial avec l'entrée en scène de Kylian Mbappé (France), Erling Haaland (Norvège) et Lionel Messi (Argentine) qui ont tous inscrit plusieurs buts dans les victoires respectives de leurs équipes;
- Toujours pas de certitude quant à la présence d'Alphonso Davies lors du prochain match du Canada;
- La politique se mêle du Mondial pour la formation de l'Iran.
Les autres sujets discutés
- L'entraîneur John Tortorella ne sera pas de retour avec les Golden Knights de Las Vegas;
- L'enquête entourant Mike Babcock va-t-elle durer longtemps?
- C'est terminé pour Hockey Night in Canada à CBC;
- On discute des échanges dans la LNH;
- Victoire des Blue Jays;
- Davis Alexander et Tyson Philpot à l'honneur``
- Les soeurs Williams vont jouer en double à Wimbledon.