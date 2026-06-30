Il va faire chaud cette semaine. La climatisation est de mise. Mais cette dernière a un coût.
Écoutez Philippe Goulet Coulombe à ce sujet avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Une canicule va s'abattre sur le Québec;
- L'impact croissant de la climatisation sur l’économie et l’environnement;
- L’augmentation de la demande d’air climatisé, les inégalités d’accès, les coûts d’installation, les externalités négatives (réchauffement urbain), et le lien entre productivité et nuits chaudes;
- On souligne aussi le rôle de la climatisation dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, notamment en Asie, et la croissance rapide du parc mondial de climatiseurs.