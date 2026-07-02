Fréchette se présente à Trois-Rivières

À la suite de l'annonce de la candidature de la première ministre Christine Fréchette dans Trois-Rivières, Alain Therrien, candidat du Parti québécois dans Sanguinet, a partagé ses impressions au micro du Midi.

Bien qu'il ne soit pas surpris par ce changement, il admet qu'il aurait grandement préféré l'affronter directement dans Sanguinet, afin de confronter leurs bilans respectifs.

Il évoque également les échos du terrain, soulignant que le travail local de la députée sortante n'a pas été jugé «remarquable» par les citoyens.

Écoutez Alain Therrien, candidat du Parti québécois dans Sanguinet, réagir à la candidature de la PM dans Trois-Rivières, jeudi midi.