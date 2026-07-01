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Des responsables des deux pays à la rencontre

Des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran à Doha

par 98.5 | Modifié le 1er juillet 2026 à 13:45

Des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran à Doha
Des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran se déroulent ce 1er juillet à Doha, au Qatar. Une source diplomatique a indiqué à CNN que des responsables des deux pays participaient à la rencontre. / Altaf Qadri / Associated Press

Des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran se déroulent ce 1er juillet à Doha, au Qatar. Une source diplomatique a indiqué à CNN que des responsables des deux pays participaient à la rencontre.

L'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, n'assistent pas à ces discussions. Ils ont toutefois rencontré mardi le premier ministre du Qatar afin d'établir les bases de ces pourparlers.

Par ailleurs, même si les attaques ont cessé, le secteur du transport maritime continuera de considérer le détroit d'Ormuz comme une zone de guerre jusqu'au 9 juillet.

C'est ce qui a été précisé dans un communiqué publié mercredi par des syndicats et des employeurs du secteur maritime, qui soulignent que le risque pour la vie humaine persiste dans cette zone.

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