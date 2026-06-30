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La prudence est de mise

Déménagement: l'importance de faire attention aux blessures

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 30 juin 2026 14:46

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Déménagement: l'importance de faire attention aux blessures
Déménagement: l'importance de faire attention aux blessures / Alina Rosanova / Adobe Stock

À l’approche de la traditionnelle journée du déménagement au Québec, la prudence est de mise pour éviter les fâcheux accidents.

Le physiothérapeute Samuel Trottier-Lapointe rappelle qu'il s'agit d'un mythe de croire que tout effort prolongé avec le dos mène nécessairement à une blessure, puisqu'il est tout à fait possible de préparer son corps à soulever de lourdes charges.

Néanmoins, une bonne préparation demeure essentielle: il recommande de bien s'échauffer avec une petite marche et des rotations articulaires avant de manipuler les premières boîtes, en plus de veiller à une répartition égale du poids à l'intérieur de celles-ci.

Écoutez Samuel Trottier-Lapointe aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

Le spécialiste insiste également sur l'importance d'utiliser les bons outils, comme des sangles ou un diable, et de ne pas hésiter à demander de l'aide, particulièrement dans le contexte des escaliers sinueux typiques de Montréal.

De plus, avec la chaleur accablante, une hydratation adéquate et des pauses régulières s'imposent.

Il rappelle toutefois que si une douleur persiste après quelques jours, une consultation s'avère alors judicieuse.

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