À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Philippe Cantin se penche sur la vague de chaleur extrême qui frappe actuellement la province.

Avec un humidex atteignant les 43 degrés, la journée d'hier a été particulièrement éprouvante, notamment pour les nombreux ménages en plein déménagement.

Cette situation a déclenché une véritable course vers les climatiseurs. Les techniciens et spécialistes en climatisation sont littéralement pris d'assaut et affichent complet pour le reste de l'été.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin faire le point sur la situation, jeudi matin, à son émission.

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