Des manifestations, organisées par la Coalition contre le logement cher, se dérouleront simultanément à Montréal et à Québec en ce 1er juillet, jour du déménagement, pour lancer un message au gouvernement.

Les rassemblements, qui se tiendront sur des sites de logements sociaux et devant les bureaux du Tribunal administratif du logement, visent à convaincre les partis politiques à s'engager à mettre en place un réel contrôle des loyers, à développer du logement social à la hauteur des besoins et à reconnaître le droit au logement dans la Charte des droits et libertés.

La coalition déplore que le loyer moyen ait bondi de près de 30 % depuis les dernières élections provinciales de 2022.

Par ailleurs, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec a également déploré la crise de l'abordabilité qui s'accentue dans la province.

L'APCHQ rappelle qu'une étude Léger, réalisée pour Vivre en Ville a récemment révélé qu'un locataire sur cinq a éprouvé des difficultés à payer son logement au cours de la dernière année.

Cette proportion atteint une personne sur quatre à Montréal. Pour freiner cette crise de l'abordabilité, l'APCHQ appelle le gouvernement à accélérer la création de nouvelles unités d'habitation et à lever les obstacles qui freinent leur réalisation.

Recherche de logement:

Selon la Société d'habitation du Québec, plus de 6000 demandes ont été faites auprès des services d'aide au logement en prévision de la saison des déménagements.

Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), souligne que ces données ne sont que la pointe de l'iceberg.