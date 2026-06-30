2087 ménages sont toujours à la recherche d'un logement, selon le FRAPRU.

Plusieurs familles vont se faire évincer dans les prochaines heures et pour beaucoup de ces ménages, il y a deux options en ce moment: un logement d'urgence ou la rue.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier relater sa rencontre avec deux locataires victimes de tactiques d'intimidation. Ces dernières ont été visées par un homme de mèche avec leur nouvelle propriétaire, qui cherchait à les évincer afin d'augmenter leur loyer actuel de 485 $.

Le journaliste souligne que si vous traversez une situation similaire et que vous avez besoin d'aide au cours des prochains jours, vous pouvez composer le 311 afin de contacter le service d'urgence de la Ville de Montréal.