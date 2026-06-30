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Pour les cardiaques et les diabétiques

Attention à l'hydratation durant les canicules

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 16:57

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Attention à l'hydratation durant les canicules
Catherine Brisson / Cogeco Média

On parle beaucoup de l’importance de s'hydrater et de se mettre à l’abri de la chaleur, mais on oublie trop souvent l'influence de la canicule sur la prise de médicaments.

Quelle est la première classe de traitements à surveiller de près ?

Écoutez à ce sujet le Dr Frédéric Picotte, médecin de famille, au micro de l'animatrice Catherine Brisson au haut de l'article.

Le Dr Picotte explique que les vagues de chaleur extrême peuvent aggraver les risques pour les personnes souffrant d’hypertension, de diabète ou de troubles de l’attention (TDAH). 

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