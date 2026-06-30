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Tennis de l'ATP

Wimbledon: Gabriel Diallo et Félix Auger-Aliassime passent à la prochaine ronde

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 16:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Wimbledon: Gabriel Diallo et Félix Auger-Aliassime passent à la prochaine ronde
Gabriel Diallo du Canada effectue un retour de service contre le Français Benjamin Bonzi lors de leur match de simple masculin aux championnats de tennis de Wimbledon à London, ce mardi 30 juin 2026. / AP Photo/Kin Cheung

Malgré un retard de deux manches et une élimination qui semblait imminente, Gabriel Diallo a orchestré une remontée spectaculaire pour vaincre le Français Benjamin Bonzi, rejoignant ainsi Félix Auger-Aliassime au deuxième tour de Wimbledon.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier commenter l'actualité sportive, mardi après-midi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés

  • 1er juillet: qu'est-ce qui est ouvert ou fermé?;
  • Le Canada affrontera le Maroc en Coupe du monde;
  • LeBron James quittera les Lakers de Los Angeles.

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