Tennis de l'ATP

Malgré un retard de deux manches et une élimination qui semblait imminente, Gabriel Diallo a orchestré une remontée spectaculaire pour vaincre le Français Benjamin Bonzi, rejoignant ainsi Félix Auger-Aliassime au deuxième tour de Wimbledon.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier commenter l'actualité sportive, mardi après-midi, au micro de Catherine Brisson.

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