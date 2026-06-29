La mairesse de Gatineau se confie

Pour lancer son tout nouveau segment estival visant à découvrir les visages de la politique sous un angle plus personnel, l'animatrice Catherine Brisson s'est entretenue avec la mairesse de Gatineau et chef d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette.
La politicienne se confie sur la difficile conciliation travail-famille et nous partage sa passion secrète.
Écoutez cette entrevue avec la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, au micro de Catherine Brisson.
«On se déplace beaucoup à Québec et à Montréal pour des rencontres, pour faire valoir les intérêts de notre ville. En fin de semaine, il y a les soupers spaghetti, les événements, les fêtes de quartier... C'est prenant ! Il faut conjuguer ça avec une vie de famille le plus possible. On est toujours à la recherche de trouver l'équilibre dans le déséquilibre, comme j'aime bien dire.»