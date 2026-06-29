La mairesse de Gatineau se confie

Pour lancer son tout nouveau segment estival visant à découvrir les visages de la politique sous un angle plus personnel, l'animatrice Catherine Brisson s'est entretenue avec la mairesse de Gatineau et chef d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette.

La politicienne se confie sur la difficile conciliation travail-famille et nous partage sa passion secrète.

Écoutez cette entrevue avec la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, au micro de Catherine Brisson.