Les Québécois craignent l'IA

Un récent sondage publié dans La Presse révèle que 62 % des Québécois se disent préoccupés par l'intelligence artificielle.

Les gens craignent notamment l'IA pour des raisons de sécurité, environnementales ou encore économiques.

Plusieurs craignent que l'avancement de cette technologie rende obsolète leur emploi.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur économique Philippe Goulet Coulombe, lundi, au micro de Catherine Brisson.