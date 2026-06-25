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À la veille du repêchage de la LNH

Une autre vedette de la Ligue canadienne s'en va en NCAA

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 juin 2026 19:01

Avec

Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Une autre vedette de la Ligue canadienne s'en va en NCAA
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Le défenseur vedette de la Ligue de l'Ouest, Landon DuPont, va désormais jouer dans la NCAA.

Écoutez à ce sujet le spécialiste du hockey junior au Réseau des sports et du 98.5 Sports, Stéphane Leroux, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Landon DuPont  quitte les Silvertips d’Everett pour aller jouer avec l'université du Michigan;
  • Est-ce le signe que l'exode des joueurs de la LCH vers la NCAA se poursuit?
  • Le hockey canadien est dans une zone d'ombre;
  • Un repêchage hors norme pour ce qui est des défenseurs.

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