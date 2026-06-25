À la veille du repêchage de la LNH

Le défenseur vedette de la Ligue de l'Ouest, Landon DuPont, va désormais jouer dans la NCAA.
Écoutez à ce sujet le spécialiste du hockey junior au Réseau des sports et du 98.5 Sports, Stéphane Leroux, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Landon DuPont quitte les Silvertips d’Everett pour aller jouer avec l'université du Michigan;
- Est-ce le signe que l'exode des joueurs de la LCH vers la NCAA se poursuit?
- Le hockey canadien est dans une zone d'ombre;
- Un repêchage hors norme pour ce qui est des défenseurs.