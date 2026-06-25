À la veille du repêchage de la LNH

Le défenseur vedette de la Ligue de l'Ouest, Landon DuPont, va désormais jouer dans la NCAA.

Écoutez à ce sujet le spécialiste du hockey junior au Réseau des sports et du 98.5 Sports, Stéphane Leroux, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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