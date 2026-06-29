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Mercure élevé au 1er juillet

Une vague de chaleur accablante affectera la journée des déménagements

par 98.5 | Modifié le 29 juin 2026 à 13:39

Une vague de chaleur accablante affectera la journée des déménagements
Pancarte à louer devant un appartement / Graham Hughes / La Presse Canadienne

À écouter

Une vague de chaleur accablante affectera la journée nationale des déménagements

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
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2:36

Le premier juillet s'annonce particulièrement éprouvant pour les Québécois qui s'apprêtent à déménager alors que la chaleur et la crise du logement rendent cette épreuve encore plus difficile.

Les températures s'apprêtent à surpasser 30°C à travers la province, s'accompagnant d'un taux d'humidité très élevé qui accentuera l'effet de lourdeur.

Les villes se préparent à donner de l'aide aux citoyens qui se retrouveront sans option au lendemain du 1er juillet.

À Montréal, il y a 25 000 logements vacants peu abordables. En entrevue sur nos ondes, la mairesse de Montréal a pressé les promoteurs immobiliers d'accepter une plus grande mixité sociale.

De son côté, Québec solidaire souhaite imposer 100% du gain en capital obtenu lors de la vente d'un immeuble résidentiel pour décourager les spéculateurs.

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes au sujet de la journée des déménagements.

À écouter

Des mesures pour éviter que les citoyens se retrouvent à la rue au 1er juillet

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
10:17

À écouter

Crise du logement: Québec solidaire veut taxer les spéculateurs

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
9:53

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