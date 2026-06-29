Mercure élevé au 1er juillet

Le premier juillet s'annonce particulièrement éprouvant pour les Québécois qui s'apprêtent à déménager alors que la chaleur et la crise du logement rendent cette épreuve encore plus difficile.

Les températures s'apprêtent à surpasser 30°C à travers la province, s'accompagnant d'un taux d'humidité très élevé qui accentuera l'effet de lourdeur.

Les villes se préparent à donner de l'aide aux citoyens qui se retrouveront sans option au lendemain du 1er juillet.

À Montréal, il y a 25 000 logements vacants peu abordables. En entrevue sur nos ondes, la mairesse de Montréal a pressé les promoteurs immobiliers d'accepter une plus grande mixité sociale.

De son côté, Québec solidaire souhaite imposer 100% du gain en capital obtenu lors de la vente d'un immeuble résidentiel pour décourager les spéculateurs.

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes au sujet de la journée des déménagements.