Évènement Soif de cidre

C’est la dernière occasion de profiter de l’événement Soif de cidre, mettant en valeur une vingtaine de producteurs locaux.
Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre discuter de la cinquième édition de cet événement en pleine croissance qui se termine le 28 juin, dimanche au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Ce qui est bien dans ce type d'événements, c'est qu'on prend le temps d'expliquer un peu la production et l'histoire derrière les boissons. On a vraiment un contact privilégié avec les producteurs.»